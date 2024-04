Jul est N°1 du Top 24 des rappeurs à un million d’écoutes quotidiennes

De Ninho, Gims, Booba et Jul, ils figurent tous dans le Top 24 des rappeurs à un million d’écoutes quotidiennes sur Spotify mais c’est bien le rappeur marseillais le plus populaire et il devance largement ses compères dans ce classement.

Depuis le début de l’ère du streaming, les rappeurs français ont gagné en popularité et c’est notamment sur la plateforme Spotify qu’ils sont constamment en tête des titres les plus écoutes sur la plateforme, en france, les rappeurs cartonnent en effet dans le Top 50 et ils sont au total 24 à franchir le cap du million d’écoutes chaque jour sur l’application. C’est sans surprise Jul le numéro un avec 6,1 millions de streams par jour, il est suivi sur le deuxième marche du podium par Werenoi avec 4 millions et Gazo troisième avec 3,4 millions ainsi que Ninho avec le même total.

Dans la suite du classement, PLK prend position à la cinquième place avec 3,2 millions de streams par jour, suivi de Tiakola sixième avec 2,9 millions, Gims septième avec 2,7 millions de streams par jour. Damso prend la huitième place avec 2 millions, SDM est neuvième 1,7 million et devance de peu Soolking avec 1,6 million qui dixième. Le Top 12 est conclu avec PNL et Booba, 1,5 million de streams par jour chacun.

Les rappeurs Hamza, Niska, Josman, Naps, SCH, Djadja & Dinaz, Nekfeu, Zola, Franglish, Koba LaD, Maes et Alonzo prennent place dans la suite du classement.

Classement des 12 rappeurs francophones à réaliser au moins 1 million d’écoutes par jour sur Spotify ! :

Jul : 6,1 millions Werenoi : 4 millions Gazo : 3,4 millions Ninho : 3,4 millions PLK : 3,2 millions Tiakola : 2,9 millions Gims : 2,7 millions Damso : 2 millions SDM : 1,7 million Soolking : 1,6 million PNL : 1,5 million Booba : 1,5 million