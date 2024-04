Magomed Umalatov ridiculise Cédric Doumbé

Le combat face à Derek Anderson officiel, Cédric Doumbé se chauffe déjà avec un autre combattant de MMA du PFL, Magomed Umalatov.

Après des débuts en PFL très remarqués, un premier gagné en quelques secondes contre Jordan Zebo puis une défaite causée par une écharde dans son pied face à Baki, Cédric Doumbé connait son prochain adversaire. Le français va affronter Derek Anderson le 17 mai 2024 lors du prochain événement du Bellator, comme pour les précédents combats récents de l’ex-kickboxeur, la soirée se déroule à l’Accor Arena de Paris. The Best sera très attendu lors de cet événement car il va devoir se relancer contre suite à son échec et il n’est désormais plus invaincu dans la cage, un autre rival l’attend d’ailleurs déjà pour un autre duel, Magomed Umalatov. En réaction, celui-ci n’a pas manqué l’occasion de se moquer du français après quelques échanges tendus.

Pas très médiatisé en France, Magomed Umalatov est un redoutable combattant avec à son actif 15 victoire et aucune défaite, il évolue au PFL en Welterweight (-77kg) et si Cédric Doumbé souhaite atteindre les sommets de la ligue américaine d’arts martiaux mixtes, il va devoir en découdre avec le russe et n’attend que ça. “T’ES LE PROCHAIN FRÈRE, fait la queue, tu vas dormir aussi” a annoncé le franco-camerounais pour le provoquer et ajoute qu’il va le mettre KO, ce message n’est pas resté sans réponse.

Moqué, le classement du Français est trop faible pour le russe !

“Ce n’est pas au welterweight classé 19ᵉ mondial d’attendre pour affronter le 532ᵉ mon frère.” a répliqué Umalatov qui juge que Doumbé n’a pas le niveau requis pour le moment afin de pouvoir le défier et qu’il va devoir faire ses preuves avant dans la cage tout ajoutant un montage de son rival déguisé en clown. La confrontation entre les deux hommes pourrait bien se préciser en cas de victoire de l’ex-champion du Glory face à Anderson même s’il espère aussi encore une revanche contre Baki.

It’s not up to the 19th-ranked welter in the world to stay on the line to face the 532nd-ranked brother 😂 https://t.co/6I6ilomuUg pic.twitter.com/wxaK6PwADY — Magomed Umalatov (@umalatovmma) April 22, 2024