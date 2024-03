Baki réagit sur des débuts à l’UFC

Auréolé de son triomphe en PFL contre Cédric Doumbé, Baki a passé un nouveau cap dans sa jeune carrière. Le combattant de 22 ans compte désormais un bilan en MMA de 10 victoires en 10 combats. Il peut sereinement voir plus grand pour son avenir et espérer rejoindre la meilleure des ligues d’arts martiaux mixtes, l’UFC, comme l’ont fait Benoît Saint Denis et Ciryl Gane.

Baki pourrait bientôt aller à l’UFC !

Les multiples provocations de Cédric Doumbé avant le combat du 7 mars dernier n’ont aucunement déstabilisé Baïssangour Chamsoudinov avant leur confrontation. Le public de l’Accor Arena de Paris, comble, l’a mis sous pression à son arrivée dans l’arène, mais Baki n’a pas raté son rendez-vous. Il a vaincu “The Best” même si sa victoire a été controversée. L’arbitre a arrêté le combat au troisième round et a désigné Baki vainqueur par TKO suite à une blessure à l’orteil de son adversaire. La possibilité d’un nouveau combat entre les deux hommes est désormais évoquée, mais l’information n’a encore rien d’officiel et n’a pas été confirmée par le PFL.

En attendant des nouvelles de cette possible revanche pour Cédric Doumbé, Baki s’est confié à ses fans lors d’une session de questions/réponses avec les internautes. Il a évoqué des débuts en UFC : “Les gars, je ne sais pas quand cela va se faire, ni même si cela va se faire. Ce n’est pas sûr que je retourne sur Ares. Peut-être que je vais directement aller à l’UFC.”, a réagi Baïssangour Chamsoudinov.

Baki a précisé que pour le moment, il ne peut rien confirmer sur son futur proche. Il a assuré être toujours ouvert à une discussion pour un deuxième combat avec Doumbé : “Le combat vient de se passer. Je ne peux pas vraiment vous répondre sur ce point-là. Peut-être qu’il y aura une revanche. On verra. En tout cas, on est chauds. C’était un bel affrontement. Et franchement, on pourra en refaire un autre encore meilleur. Mais il faut voir.”. Il a ensuite répété, comme précédemment, que le PFL devra payer très cher pour le convaincre d’un rematch : “Comme je l’ai dit récemment dans une interview, il faut que le PFL puisse aligner les billets.”.

