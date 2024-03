La Fouine s’attaque à Omar Sy, Jamel Debbouze et tacle Patrick Bruel

Très discret médiatiquement, La Fouine vient de pousser un gros coup de gueule sans mâcher ses mots contre Omar Sy et Jamel Debbouze pour leur manque d’engagement, avant d’ajouter une pique contre Patrick Bruel avec qui il avait pourtant collaboré en 2012.

Depuis le début du conflit entre Israël et la Palestine, de nombreux rappeurs français ont apporté leur soutien au peuple palestinien, comme PNL avec le single “Gaza”. Un mouvement suivi par La Fouine sur les réseaux sociaux pour dénoncer les atrocités subies par les civils à Gaza. Ce week-end, il est encore sorti du silence pour déplorer l’absence de prise de parole de plusieurs célébrités qu’il a côtoyées par le passé et originaires de Trappes comme lui, Jamel Debbouze et Omar Sy.

La Fouine partage l’opinion de Rohff pour s’en prendre à Jamel et Omar Sy !

Les deux humoristes et acteurs français n’ont pas prononcé un seul mot pour prôner la paix dans la guerre israélo-palestinienne, ou bien pour appeler à un cessez-le-feu. Cette absence d’engagement des personnalités énerve La Fouine qui estime qu’elles devraient user de leur influence pour faire passer des messages d’apaisement. Laouni a décidé de s’exprimer sur le sujet : “Debbouze Jamel, Omar Sy, votre silence sur les 30 000 morts palestiniens me déçoit beaucoup. On est des mecs de Trappes, on porte nos coui**es normalement ! Ressaisissez-vous, je vous ai connu beaucoup plus militants et courageux que ça !”, a écrit le rappeur de Trappes sur Twitter tout en mentionnant les comptes des deux comédiens sur le réseau social, qui n’ont pour le moment pas réagi.

Il y a quelques semaines, Rohff avait aussi fait part de son agacement sur le silence des célébrités françaises sur le conflit entre la Palestine et Israël en citant notamment les noms de Jamel et Omar.

La Fouine n’en est pas resté là, il a ensuite lâché un tacle contre Patrick Bruel. “En 2024 … Est-ce que tu referais un feat avec Patrick Bruel ?”, a questionné un internaute. “JAMAIS!!!”, a-t-il répondu alors que les deux hommes ont travaillé ensemble en 2012 sur le single “Maux d’enfants” extrait de l’album “Lequel de nous” du chanteur de 64 ans.

@DebbouzeJamel @OmarSy votre silence sur les 30 000 morts palestiniens, me déçoit beaucoup, on est des mecs de Trappes, on porte nos c***** normalement!!!

Ressaisissez-vous, je vous ai connu beaucoup plus militant et courageux que ça !!!! — La Fouine (@lafouine78) March 17, 2024