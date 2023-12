PNL – Gaza (Son / Paroles)

Découvrez le nouveau morceau de PNL, Gaza ! Annoncé ce jeudi 7 décembre 2023, cet inédit d’Ademo et NOS marque le grand retour du duo, près de cinq années après la sortie de l’album Deux Frères, leur troisième album certifié double disque de diamant avec un cumul d’un milliard de ventes et un total de onze singles de diamant, un record dans le rap français.

C’est dans le contexte de tensions entre Israël et le Hamas qui a éclaté le 7 octobre dernier, que les deux frères décident de sortir un titre inédit. Après le début des attaques au Proche-Orient, Ademo et NOS avaient tous les deux réagi via les réseaux sociaux pour soutenir le peuple palestinien avant de déplorer le manque de réaction du gouvernement français dans ce conflit pour prôner un cessez-le-feu ou encore venir en aide aux victimes civiles.

Le single, Gaza, fait référence à la Bande de Gaza, une région palestinienne dans laquelle les guerres perdurent depuis plus d’un siècle. C’est en vidéo sur les réseaux que PNL a présenté la sortie du titre pour ce vendredi minuit, les fans ont d’abord espéré pouvoir écouter la chanson dès cette nuit, mais le morceau ne sera disponible qu’à partir de ce soir et devrait être produit par DJ Snake. Ce dernier a en effet révélé cette semaine qu’il prépare une connexion avec le groupe parisien.

Les paroles et le titre seront disponibles à sa parution dans la soirée.