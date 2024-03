Anthony Joshua met KO Francis Ngannou dès le 2ème round

Francis Ngannou n’est pas invincible : Anthony Joshua a mis KO le Camerounais dès le deuxième round de leur combat au sommet ce vendredi soir à Riyad, en Arabie Saoudite. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC subit une deuxième défaite consécutive sur le ring depuis ses débuts en boxe anglaise, après celle face à Tyson Fury sur décision des juges au mois d’octobre dernier.

Avec un palmarès de 17 victoires pour seulement 3 défaites en MMA, Francis Ngannou connait déjà son deuxième échec en boxe. Malgré une belle prestation face à Tyson Fury, saluée par tous les observateurs et spécialistes, “The Predator” n’avait pas réussi à mettre à terre le “Gypsy King” lors de ce face-à-face. Il nourrissait néanmoins de belles ambitions face à Anthony Joshua et comptait poursuivre sur sa lancée avant un possible retour en MMA pour ses débuts en PFL.

Francis Ngannou se fait “éteindre” par Anthony Joshua !

Le boxeur britannique n’était pas vraiment du même avis et a été sans pitié avec son adversaire du soir. Dans ce choc des poids lourds, Anthony Joshua a mis un knockdown à Ngannou dès le premier round. Le combattant camerounais, en difficulté, s’est retrouvé au sol après un beau crochet de Joshua. Il s’est ensuite relevé difficilement mais a peiné à s’en remettre avant d’être définitivement mis KO par son rival.

“Ne quittez pas la boxe, tu es une inspiration”, a conseillé Joshua à Ngannou après sa victoire, l’encourageant à poursuivre son aventure dans la boxe.