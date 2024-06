Miss Croatie, l’influenceuse aux tenues osées qui a agité le Qatar refait sensation

Tous les fans de football qui ont suivi la Coupe du Monde 2022 au Qatar se souviennent de l’influenceuse Ivana Knöll également surnommée Miss Croatie. Elle s’était fait remarquer lors du Mondial avec ses tenues osées en contradiction avec les lois en vigueur dans le pays organisateur de la compétition.

Cette fois-ci la jeune femme ne risque pas de faire scandale en Allemagne avec son style vestimentaires, mais a tout de même fait des apparitions remarquées à l’Euro 2024 dans les stades.

Après le Qatar, Ivana Knoll fait fureur en Allemagne !

Ivana Knöll, la supportrice croate qui avait tant fait jaser lors de la Coupe du Monde au Qatar, est de nouveau présente au rendez-vous de la grande messe du football européen. Malgré la lourde défaite de son équipe face à l’Espagne (3-0) le 15 juin dernier, elle n’a pas perdu sa fougue et son optimisme en étant encore dans les tribunes du stade lors du deuxième match de la Croatie face à l’Albanie (2-2) avec toujours une tenue aux couleurs de son pays.

Celle qui cumule plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram n’est pas passée inaperçue lors du match Croatie-Espagne à Berlin. Vêtue d’une tenue aux couleurs de son pays, elle a affiché, comme à son habitude, une assurance et une sensualité débordantes, l’influenceuse reste confiante pour la suite de la compétition. Malgré la passion pour son équipe, “Nous n’abandonnerons jamais” a-t-elle proclamé alors que les Croates ne comptent qu’un petit point après deux matchs et qu’une victoire est une impérative au prochain match contre l’Italie afin d’espérer atteindre les huitièmes de finale de l’EURO 2024.

