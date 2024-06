Cédric Doumbé adresse un message à Kylian Mbappé

Blessé et contraint de déclarer forfait pour le prochain rendez-vous des Bleus, Kylian Mbappé peut compter sur des nombreux soutiens dont celui de Cédric Doumbé qui vient directement de lui adresse un message pour lui apporter sa force dans cette épreuve.

Cédric Doumbé s’adresse directement à Mbappé

“Courage Kylian Mbappé, un lion blessé est un lion dangereux“ s’est exprimé Cédric Doumbé avec un émoji “poignet de mains“ pour soutenir Mbappé face à cette difficile épreuve suite à sa fracture du nez qui a agité les médias français toute cette journée. Pour le moment, le buteur français ne va pas participer au match contre les Pays-Bas, le doute demeure sur l’évolution de sa blessure et la date de son retour pour la suite de sa compétition, mais il n’a pas quitté le groupe et devrait pouvoir retrouver les terrains rapidement.

Alors que la revanche entre Baki et Cédric Doumbé est toujours d’actualité, suite à la signature d’un nouveau contrat avec le PFL du premier cité, Kylian Mbappé et l’ex-champion du Glory se sont déjà soutenus à plusieurs reprises en témoignant du respect mutuel l’un envers l’autre. L’ancien joueur du PSG avait validé le choix de The Best de rejoindre le PFL tout en assistant à ses combats. Les deux célébrités s’apprécient et se connaissent. L’international français avait d’ailleurs fait le buzz avec sa réaction dans les tribunes de l’Accor Arena lors du combat face à Jordan Zebo au mois de septembre dernier avec une victoire par KO de Doumbé après neuf secondes sur le ring.

“Mbappé est quand même plus connu. C’est un joueur de foot, je ne peux pas rivaliser, évidemment qu’il est plus célèbre ! D’ailleurs, j’ai parlé avec lui sur FaceTime, il m’a appelé. Il m’a dit: ‘écoute, je n’y connais que dalle au MMA et à l’UFC, mais je me lèverai à 5h du mat’ pour toi’. Nous avons un ami en commun, c’est lui qui nous a mis en contact”, avait confié Doumbé sur sa relation avec Mbappé.