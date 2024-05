Baki tacle Cédric Doumbé sur son concours exceptionnel

Baki chambre Cédric Doumbé sur un concours pour son prochain combat !

Deux mois après leur combat au PFL Paris, Baïssangour Chamsoudinov ne ferme pas la porte à une revanche contre Cédric Doumbé mais le jeune homme a récemment lancé une pique à son rival en référence à un concours organisé pour son prochain combat face à Jaleel Willis.

La suite après la publicité

Baki se moque du prochain combat de Cédric Doumbé !

Rappel des faits rapide, le 7 mars dernier, Baki et Cédric Doumbé se sont affrontés lors du PFL Paris. Le combat a été interrompu au troisième round suite à une écharde dans le pied de Doumbé, offrant la victoire par KO à Baki. Depuis, une revanche a été évoquée à plusieurs reprises et le vainqueur a fixé ses conditions pour une revanche : un minimum de 500 000 euros. En attendant Le 17 mai prochain, Doumbé affrontera Jaleel Willis lors du Bellator Paris et un concours a été mis en place pour faire gagner 600 places pour la pesée et l’événement ce qui lui a attiré les moqueries de son rival.

Sur les réseaux sociaux, Baki a partagé l’annonce du concours en ajoutant un commentaire ironique : « Ça, c’est du concours, tous les participants gagnent mdr« . Pourquoi cette pique ? Le nombre important de places à gagner (600) semble moquer le faible engouement du combat à venir de Doumbé par rapport à son précédent duel contre Baïssangour Chamsoudinov, ce dernier s’amuse du fait que la pesée avant l’affrontement contre Jaleel Willis ne semble pas attirer les foules d’où la mise en place de ce jeu destiné à faire venir le public à l’événement.

Cédric Doumbé va-t-il répondre à cette nouvelle provocation ? Cette affaire montre que la tension est toujours vive entre les deux combattants. Un nouveau combat entre eux pourrait avoir lieu dans les prochains mois, mais il reste à voir si les conditions de Baki seront acceptées et qu’une proposition soit faite par Doumbé.