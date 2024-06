Cédric Doumbé révèle sa reconversion après le MMA

Cédric Doumbé a trouvé une nouvelle passion en dehors des sports de combat et compte bien si mettre très sérieusement au point d’évoquer une possible reconversion comme il l’a confié sur scène face à Jamel Debbouze tout en démontrant ses talents d’humoriste.

Cédric Doumbé évoque son rêve !

Après son récent retour triomphant dans la cage, les fans de MMA attendent désormais que Cédric Doumbé officialise une revanche contre Baki qui a décidé de rejoindre le PFL et doit patienter avant de peut-être signer à l’UFC. Connu pour comme étant un “showman” avec son trashtalking et son sens de l’humour, The Best a exprimé son envie de se lancer dans une nouvelle aventure loin des rings, celui du stand-up, il pourrait bientôt se lancer dans une nouvelle carrière. Le combattant français a fait part de son ambition de monter sur scène lors du Jamel Comedy Club.

Jamel Debbouze valide !

Sur le même sujet à découvrir : L’avis sincère de Naza sur Cédric Doumbé après l’avoir ridiculisé

Cette reconversion possible n’est pas une surprise pour ceux qui suivent la carrière de Cédric Doumbé. En effet, l’ancien champion du monde de kickboxing a toujours eu un penchant pour le spectacle et n’hésite jamais à faire le show avant et pendant ses combats. Lors de son passage dans la treizième édition du Jamel Comedy Club, il a séduit le public et Jamel Debbouze avec sa personnalité et son humour en confirmant son souhait de devenir humoriste.

Si aucune date officielle n’a encore été annoncée, il est fort probable que Doumbé fasse ses premiers pas sur la scène du Jamel Comedy Club dans un futur proche, Jamel Debbouze a soutenu cette idée. En attendant, le combattant français reste concentré sur sa carrière en MMA et continue d’enchaîner les victoires au PFL.