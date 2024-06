Le message fort de Jérôme Le Banner pour Benoit Saint-Denis

Jérôme Le Banner, légende du K-1, a adressé un message d’encouragement à Benoit Saint-Denis suite à sa défaite par KO contre Dustin Poirier à l’UFC 299.

Jérôme Le Banner voit en Saint-Denis un digne successeur, capable de porter haut les couleurs du MMA français, il s’est exprimé sur le combattant français de l’UFC dans l’émission Chill & Fight . Malgré la défaite et les difficultés rencontrées, Le Banner est convaincu que Saint-Denis a le mental et les capacités pour atteindre le sommet. Il compare même le parcours de son cadet au sien, marqué par des victoires éclatantes, mais aussi des revers.

Le Banner appelle Saint-Denis à se relever et à poursuivre son rêve, rappelant qu’en sport comme dans la vie, rien n’est impossible : “Je lui dirais, même si tu es tombé 99 fois, tu vas te relever 100 fois mon pote. Oui, je me retrouve en lui. (…) Ça va être un peu difficile, mais je pense qu’avec lui, rien n’est impossible. Il a un mental d’acier“, a-t-il déclaré. Des paroles qui devraient réconforter et motiver le combattant français, actuellement en convalescence, mais déjà tourné vers son retour dans l’octogone.

Saint-Denis vise désormais l’UFC Paris 2024 du 28 septembre prochain pour remonter sur le ring. Le nom de ses potentiels adversaires circule déjà : Rafael Fiziev et Dan Hooker figurent parmi les options possibles. Ce nouveau challenge sera l’occasion pour Saint-Denis de confirmer son talent et de mettre en pratique les conseils de son mentor. Le duel promet d’être intense et les fans de MMA ont hâte de voir le “God of War” en herbe en action.