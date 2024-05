Drake réagit de manière radicale aux intrusions dans sa villa

La tranquillité de Drake est sérieusement menacée. Au cours des derniers mois, son manoir de Toronto a été la cible d’actions malveillantes, notamment une fusillade et trois tentatives d’intrusion. Face à ces incidents perturbants, le rappeur canadien a décidé de se séparer de sa somptueuse résidence située à Beverly Hills. Ce n’est pas la première fois que Drake met en vente son manoir de Beverly Hills. L’année précédente, il avait déjà tenté de le vendre sans succès. Cette fois-ci, il espère conclure la transaction plus rapidement en fixant le prix à 88 millions de dollars, selon TMZ.

Niché sur les collines de Beverly Hills, ce domaine de 2322 mètres carrés offre un cadre de vie exceptionnel. La résidence principale comprend 7 chambres, 13 salles de bain, de vastes espaces de vie, une cuisine haut de gamme, une bibliothèque, deux salons familiaux, dont l’un est équipé d’une salle de projection professionnelle, et trois chambres pour le personnel. Le manoir regorge d’équipements haut de gamme. Il dispose d’un garage pouvant accueillir 11 voitures, d’un ascenseur, d’une cave à vin, d’une salle de sport, d’une salle de jeux et même d’une maison d’hôtes avec une piscine en mosaïque et une cuisine intérieure/extérieure. Pour les passionnés de tennis, un court caché est également présent, tandis qu’un verger complète cette somptueuse propriété.

La décision de Drake de se séparer de cette propriété exceptionnelle est avant tout motivée par son besoin de retrouver la tranquillité. Les intrusions répétées dans son manoir de Toronto ont ébranlé son sentiment de sécurité, le poussant à rechercher des lieux plus paisibles.

Il reste à voir si cette nouvelle tentative de vente sera couronnée de succès. Un acquéreur fortuné sera-t-il séduit par ce domaine digne des plus grandes stars.

#Drake is looking to unload his Beverly Hills estate anew — and these days, he has every reason to hightail it out of California…

Take a look inside 👉 https://t.co/W73scYfUjh pic.twitter.com/1iKecL9zZE

— TMZ (@TMZ) May 11, 2024