Baki annonce le vainqueur du combat Doumbé vs Willis

Aucun doute pour Baki, Cédric Doumbé va remporter son duel contre Jaleel Willis ! Dans une déclaration surprise, Baysangur Chamsoudinov l’affirme à l’avance et cela a quelques heures du combat, son ancien adversaire dans la cage sera le grand gagnant ce soir.

Baysangur Chamsoudinov prédit la victoire de Cédric Doumbé ! Baki a en effet a donné son avis sur le combat qui opposera le Français à Jaleel Willis ce vendredi au Bellator Paris. L’ambiance était électrique lors du face-à-face entre les deux combattants lors de la conférence de presse, The Best a jeté son t-shirt sur son rival avant de le pousser et ce dernier a réagi avec colère, ce qui a amené Chamsoudinov à conclure que Doumbé avait déjà gagné mentalement le combat.

“Jaleel a déjà perdu les amis. Bien joué Cédric”, a déclaré Chamsoudinov sur le réseau social X. “Si tu combats Cédric avec émotion, alors tu as déjà perdu”, a d’ailleurs ajouté John Kavanagh, l’entraîneur de Conor McGregor pour donner encore plus de force à Doumbé qui semble bien avoir pris un avantage mental sur son adversaire avant leur confronation.

Le combat entre Doumbé et Willis aura lieu ce soir à l’Accor Arena, le premier combat de la soirée débutera à 18 heures avant le début de la carte principale vers 20h et celui des combats de la soirée pour 22 heures.