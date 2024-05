L’avis sans mâcher ses mots de MC Jean Gab’1 sur Benoît Saint-Denis

Initialement sceptique et apparemment peu informé sur le combattant de MMA Benoît Saint-Denis, l’ex-rappeur MC Jean Gab’1 le classe désormais parmi une catégorie spéciale de combattants endurcis. Ce genre d’éducation rigoureuse semble aujourd’hui porter ses fruits à l’UFC.

MC Jean Gab’1 analyse le mental de Benoît Saint-Denis !

Pour résumer MC Jean Gab’1 en un mot, beaucoup choisiraient probablement “franc-parler” comme il l’avait démontré au début de sa carrière en 2003 avec le single “J’t’emmerde”. En effet, il ne mâche jamais ses mots lorsqu’il aborde un sujet, que cela sur la musique ou encore d’autres domaines, il reste fidèle à ses principes en discutant de l’UFC, une discipline qu’il suit de près. En décembre 2023, lors d’une interview avec La Sueur, il avait refusé de se laisser emporter par l’engouement autour de Benoît Saint-Denis, désormais son opinion a quelque peu changé concernant BSD.

Il y a quelques mois, bien qu’il n’ait pas encore mémorisé le nom de Saint-Denis, MC Jean Gab’1 avait déjà un avis bien arrêté sur le pratiquant français de MMA évoluant à l’UFC, ce qui avait provoqué une réaction acerbe de Daniel Woirin, l’entraîneur du combattant. Cependant, depuis, l’artiste de 57 ans a adopté un discours beaucoup plus élogieux, soulignant le mental exceptionnel de BSD en tant qu’ancien militaire. “Quand on me parle de Benoît Saint-Denis, je réponds qu’avec lui, c’est autre chose. C’est comme un mec qui s’est fait tirer dessus et qui s’en est sorti.”, décrit l’ex-rappeur dans une récente déclaration.

“Crois-moi que lui dans sa tête, il se dit qu’il est immortel. (…) Lui te dira, « Comment veux-tu me faire peur en faisant le nerveux alors que j’ai vu autre chose ?”, explique ensuite MC Jean Gab’1 sur l’état d’esprit selon lui de Benoît Saint-Denis lorsqu’il entre dans la cage en citant l’exemple du boxeur américain Terence Crawford. “C’est comme les mecs qui viennent des favelas, ils ont vu autre chose. (…) Eux viennent d’un environnement dur, ce qui fait qu’ils ont naturellement la dalle.”, précise-t-il.

Benoît Saint-Denis n’a en effet pas suivi un cheminement classique vers le succès dans le monde sport. Son expérience unique en tant que membre des Forces Spéciales pendant cinq ans, marquée par des missions périlleuses en zones de guerre, lui confère un bagage bien plus riche et formateur que celui de la plupart de ses adversaires.