SCH ouvre un restaurant à cannellonis pour écouter son album

SCH invite ses fans à un festin musical : restaurant éphémère et avant-première de l’album “JVLIVS Prequel : Giulio” à Paris.

Avis aux gourmets et aux amateurs de rap français ! Le talentueux SCH annonce l’ouverture d’un restaurant éphémère unique à Paris, baptisé “Giulio”. Du 28 au 29 mai, ce lieu exceptionnel proposera une expérience culinaire et musicale hors du commun. Au menu : un plat unique, des cannellonis et un album en avant-première.

Les chanceux qui parviendront à réserver une place dans ce restaurant éphémère auront la chance de déguster les fameux cannellonis immortalisés dans le premier single de l’artiste. Mais ce n’est pas tout ! Ils auront également le privilège de découvrir en avant-première l’intégralité de l’album tant attendu de SCH, “JVLIVS Prequel : Giulio”, qui sortira officiellement le 31 mai.

Pour parfaire cette expérience immersive, le restaurant éphémère “Giulio” proposera un cadre et une ambiance en parfaite adéquation avec l’univers musical de SCH. De quoi ravir les fans et leur faire vivre un moment inoubliable. Pour ceux qui n’auraient pas la chance de participer à ces écoutes exclusives, Un Pop-Up Store sera également ouvert les 31 mai et 1er juin, permettant aux fans de se procurer l’album et des produits dérivés.

Informations pratiques et réservations : https://shotgun.live/fr/venues/giulio