Youssef Boughanem prêt à battre Benoît Saint Denis ? Il répond

Un duel entre légende et étoile montante ? Boughanem s’incline face à la puissance de Saint Denis.

En interview, Youssef Boughanem, figure emblématique du Muay-Thaï, a évoqué la possibilité d’un combat de MMA contre le redoutable Benoît Saint Denis. Ce duel hypothétique a rapidement embrasé la toile, suscitant l’enthousiasme des fans et attisant les débats sur son issue. BSD n’est pas un adversaire à prendre à la légère, cet ancien militaire des forces spéciales françaises a bâti sa réputation sur une force brute dans l’octogone. Son palmarès en MMA de 13 victoires acquises avant la limite, dont des KO mémorables le prouve, c’est un combattant redouté par beaucoup d’autres athlètes.

En MMA, Benoît Saint Denis est trop fort pour Youssef Boughanem !

Youssef Boughanem, quant à lui, est un véritable monument du Muay-Thaï. Avec près de 200 combats professionnels à son actif, il a marqué l’histoire de la discipline par son talent et sa longévité. Après un nouveau succès en kickboxing lors du Glory 91, il s’apprête à remonter sur le ring face à Saad Touijar au Brave FC 83. Face à l’éventualité d’un combat contre Saint Denis, Boughanem a fait preuve d’une humilité rare chez les combattants. Il reconnaît la supériorité de son adversaire en MMA, une discipline qu’il découvre encore. “Il va me niquer“, a-t-il déclaré sans détour dans un entretien avec Guillaume Pley dans l’émission LEGEND, soulignant l’expérience et la puissance de Saint Denis.

“Il a plus d’expérience que moi en MMA, et est plus fort. Dans quelques années, il sera plus fort. Je respecte toujours les anciens, il a été plus haut que moi avant moi”, a ajouté Boughanem. Malgré sa défaite par KO face à Dustin Poirier lors de son dernier combat à l’UFC, Benoît Saint Denis a su rebondir en s’imposant par décision unanime contre Marc Diakese à l’ADXC 4. Les fans attendent impatiemment son retour dans l’organisation de MMA la plus prestigieuse au monde de l’UFC pour le voir retrouver le chemin de la victoire.

Quant à Youssef Boughanem, vainqueur de son premier combat de MMA face à l’Ukrainien Dima Glevka au mois de janvier, va tenter d’enchainer ses bonnes performances en MMA contre Saad Touijar.