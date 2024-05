Mbappé charmé à Cannes par une femme qui a tourné dans le clip d’un rappeur

Sa vie a changé à jamais grâce à un simple regard de Mbappé ! Léa Tsatsas, hôtesse d’une plage privée à Cannes, mannequin et figurante dans un clip du rappeur RK, il y a quelques années, a vu sa vie bouleversée en quelques jours. Un simple regard de Kylian Mbappé, lors d’une soirée cannoise, a suffi pour propulser la jeune femme sur le devant de la scène médiatique, faisant exploser son nombre d’abonnés Instagram de 800 à plus de 143 000.

Cette mystérieuse brune, qui a capté l’attention de l’attaquant du PSG, n’est plus une inconnue. Les internautes, tel des détectives acharnés, ont rapidement découvert son identité. Léa Tsatsas, mannequin à ses heures perdues, a également joué dans un clip du rappeur RK, celui du single “Te Quiero” paru il y a un an. Mais c’est un regard furtif de Kylian Mbappé qui l’a propulsée au rang de star des réseaux sociaux. Une vidéo filmée dans un restaurant cannois montre le joueur du PSG, accompagné de son coéquipier Ousmane Dembélé et d’autres amis, en pleine discussion. Une femme, vue de dos et tenant un drapeau français, attire soudainement son attention. Son regard captivé et son sourire en coin ne trompent personne : L’attaquant Parisien est sous le charme.

La vidéo devient rapidement virale sur les réseaux sociaux, suscitant la curiosité des internautes. L’identité de la femme mystérieuse est rapidement dévoilée : il s’agit de Léa Tsatsas. La jeune femme, surprise par l’ampleur du buzz, partage la vidéo dans sa story Instagram avec le commentaire “Je te vois Kyky”, avant de la supprimer rapidement. Depuis, la vie de la jeune femme bascule. Son compte Instagram, qui comptait à peine 800 abonnés il y a quelques jours, en cumule désormais plus de 143 000. Ses photos sont inondées de commentaires de fans de Kylian Mbappé, certains la surnommant déjà “Madame Mbappé” ou la chahutant gentiment sur un possible départ du footballeur au Real Madrid.

