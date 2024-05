Jul comparé à 2Pac par cette légende du rap français

2Pac précurseur de Jul, selon les dires de Mac Tyer ! Dans le dernier épisode du Music Club Konbini, le rappeur du groupe Tandem, s’est livré à un exercice d’introspection musicale et à cette occasion, il a parlé de ses influences puis livrer une analyse surprenante de l’impact de Tupac dans le hip-hop.

Tupac est un genre de premier Jul !

Au-delà de la sortie de son dernier album “La vie du triple OG“, riche de 17 titres et de collaborations avec Dinos, Benjamin Epps, Lacirm, Koba LaD, Da Uzi et Kalash Criminel, Mac Tyer a partagé sa vision du rap français actuel. Avec plus de deux décennies de carrière à son actif, l’ancien compère de Mac Kregor a observé l’évolution du genre et possède une opinion tranchée sur les talents émergents. C’est dans ce cadre qu’il a livré une comparaison audacieuse : pour lui, Tupac Shakur était le “premier Jul” du hip-hop. Cette analogie met en lumière le rôle de précurseur joué par 2Pac, à la fois artiste engagé et touche-à-tout, bien avant l’arrivée du “J” sur la scène musicale.

“Notorious B.I.G n’a pas pu faire beaucoup d’albums.”, commence-t-il à déclarer dans cette séquence avec Konbini avant de parler de Tupac, “Le peu qu’il a fait contrairement à Tupac, qui a rappé beaucoup plus. Qui lui est un genre de premier Jul. Il allait en studio et enchainait 10-15 titres. Biggie c’était plus artistique avec un flow de fou. Son écriture était plus technique.”. Suite à cette comparaison étonnante, Mac Tyer dans le Music Club Konbini a expliqué ses précédents propos pour les justifier en faisant ensuite un parallèle avec le collectif Mafia K’1 Fry : “Tupac c’était un peu comme la Mafia K’1 Fry. Ils étaient là pour délivrer le message, il a une grande carrière, vient d’un groupe qui s’appelait Digital Underground. Après, il est arrivé et a fait sa carrière solo. Son flow pour moi, ce n’est pas lui qui l’a créé, c’est Scarface […] S’ils écoutent l’album The Diary, ils vont entendre le flow de Tupac“.

Des propos de Mac Tyer que Jul devrait apprécier, mais qui risque de faire débat auprès des fans du défunt rappeur américain.