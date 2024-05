Naza prédit le futur vainqueur de la Ligue des Champions

Le Real Madrid ou le Borussia Dortmund qui va remporter la prochaine Ligue des champions ? Naza répond ! Le monde du football retient son souffle en attendant la finale de l’UEFA Champions League, qui se tiendra le 1er juin prochain au stade Wembley de Londres. Cette rencontre mettra aux prises Dortmund, tombeur du Paris Saint-Germain demi-finale, et le Real Madrid.

Le Real Madrid vainqueur, Naza l’annonce et donne les buteurs !

Au micro de Canal+ dans La Boîte à Questions, le rappeur français Naza a profité de la promotion de son nouvel album “Nazaland” pour se livrer au jeu des pronostics, tant pour cette finale de Champions League que pour l’Euro 2024 qui suivra. Concernant la finale européenne de samedi prochain, le chanteur a tranché pour une victoire du Real Madrid sur le score de 3-1 ! L’artiste a même osé prédire les buteurs madrilènes en annonçant Bellingham, Vinicius et “On va aller au culot avec une tête de Rüdiger“ pour tenter d’annoncer le scénario.

Quant à l’Euro 2024, Naza voit la France se hisser dans le dernier carré, avec un statut de favori assumé grâce à son attaquant Mbappé. “Quand tu as Kylian Mbappé, tout devient facile“, a-t-il déclaré, soulignant le talent indéniable de l’attaquant français tout en précisant que l’Angleterre est aussi un sérieux candidat à la victoire finale, “L’Angleterre sera un gros morceau, mais je pense qu’on sera dans le dernier carré, c’est normal.”.

Des pronostics ambitieux et teintés de chauvinisme pour Naza, il croit aux chances de succès du Real Madrid et de l’équipe de France. Rendez-vous le 1er juin et en juin prochain pour savoir si ses prédictions se seront révélées justes !