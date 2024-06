SDM dégomme la Kings World Cup après la défaite de Foot2Rue

Tout comme Samir Nasri, SDM est furieux de l’élimination de la France à la Kings World Cup ! Le rappeur a poussé un gros coup de gueule contre l’arbitrage pour interpeller Gerard Piqué en charge de l’organisation du tournoi.

L’équipe de Foot2Rue, représentant la France à la Kings World Cup, a été éliminée de phase des poules et n’accède pas aux huitièmes de finale après une défaite aux tirs au but contre les Argentins de Muchachos FC sur une dernière action controversée.

Le gros craquage de SDM après l’élimination à la Kings World Cup

Le match s’est soldé par un score nul 4-4 après prolongation, et les Argentins se sont imposés 5-4 lors de la séance de tirs au but. Un but argentin incroyable a provoqué la colère des joueurs français et de leur staff. Un effet sur le dernier tir de l’Argentine, le gardien stoppe le ballon qui s’envole, la lumière rouge s’allume puis la balle touche le plafond avant de retomber dans le but vide. SDM a suivi l’événement en direct et s’est énervé de cette fin de match.

Samir Nasri, blessé lors du premier match, était présent au bord du terrain pour soutenir ses coéquipiers. Dégouté, de la défaite de son équipe, Aminematue a rappelé le règlement de la Kings World Cup pour démontrer que ce but n’est pas valide avant de parler d’extorsion en demandant une réaction des dirigeants de la compétition. « On peut perdre d’une certaine manière, mais là on se fait bais… par l’arbitrage depuis le début de A à Z », a réagi Samir Nasri tout en énonçant les diverses décisions d’arbitrage en défaveur de Foot2Rue, “Arrêtez de prendre les gens pour des cons” a conclu l’ancion joueur de l’OM. SDM a tenu un discours similaire dans une story Instagram avec le message : “Le plus grand vol de l’histoire du foot. Gerard Piqué frère t’es sah là ?”.

Face aux critiques des français, Gérard Piqué a répondu que si une image démontre que le ballon a bien touché le plafond sur le dernier tir au but des argentins, le match sera rejoué. Il reste une petite chance pour l’équipe Foot2Rue de ne pas être éliminée.

??????????? C’EST 5 SECONDES MAX ??????? pic.twitter.com/pIlByEeKBI — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) June 2, 2024

Samir Nasri empeste contre l’arbitrage 🇫🇷 : « On peut perdre d’une certaine manière, mais là on se fait ba*** par l’arbitrage depuis le début. 😤😤😤 » pic.twitter.com/YVCp4t2my1 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 2, 2024