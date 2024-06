Damso a métamorphosé Eva

Rappeur aux multiples facettes, Damso s’est illustré comme directeur artistique hors pair dans le dernier album d’Eva, “Page Blanche“, sorti le 2 mai 2024. Cette collaboration fructueuse a permis à la chanteuse de se métamorphoser, insufflant une nouvelle dimension à sa musique avec l’aide de l’artiste Belge.

Eva n’aurait jamais cru que Damso accepte de travailler avec elle !

Loin de se limiter à une simple collaboration sur le titre “Du Feu“, Damso s’est mué en mentor, accompagnant Eva dans les coulisses et en studio. Ce rôle déterminant lui a valu un hommage vibrant de la part de la chanteuse lors de l’émission “Mode Portrait” de Clique TV. Eva, reconnaissante, confie que Dems a relancé sa carrière alors qu’elle traversait une période de doute.

“J’ai eu une remise en question importante et j’aurais pu tout arrêter“, déclare-t-elle. C’est en lui envoyant un message d’espoir que la collaboration a pris forme, insufflant une nouvelle énergie à l’artiste. L’influence de Damso se ressent dans tous les aspects de l’album, depuis la composition musicale jusqu’à l’image d’Eva. Entourée d’une nouvelle équipe de musiciens et d’un staff repensé, l’artiste a enfin trouvé sa voix et son identité musicale : “je ne croyais plus en moi alors qu’une semaine avant si tu m’avais dit : « Damso, il va être le D.A de ton album », je dirai que c’est du n’importe quoi, ce n’est pas possible parce que je n’aurai jamais cru“.

Ce renouveau pourrait bien marquer le début d’une nouvelle aventure pour Damso, qui se lance dans la production d’artistes, un défi lancé par son ami Booba. En résumé, l’album “Page Blanche” d’Eva est une véritable renaissance artistique, orchestrée par le talent et la vision de l’ancien membre du 92i.