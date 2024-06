Daniel Riolo réagit au tacle de SDM

Découvrez en vidéo, la réaction de Daniel Riolo à la pique de SDM dans Dolce Camara !

Booba a fait son grand retour sur la scène musicale le 9 février dernier avec la sortie de “Ad Vitam Aeternam“. Cet opus, qui marque son onzième album studio, est composé de 10 titres et comprend des collaborations avec des artistes comme Evil P & Gato, Sicario, Usky et de SDM qui s’en est pris au journaliste sportif de RMC dans son couplet.

Les enfants de Daniel Riolo ont apprécié le titre de SDM et Booba !

Sur le même sujet : SDM menace Maes, “Enlève mon nom d’ta bouche” qui lui répond

L’un des titres qui a le plus fait réagir de cet opus de Booba est “Dolce Camara” en featuring avec SDM. Dans ce morceau, le rappeur du 92i cite l’animateur radio Daniel Riolo en lâchant la phrase “On encaisse, on rit aux nez des fédéraux / La mère à Riolo, le père à Riolo“. Daniel Riolo a été interrogé sur cette phrase lors de son passage dans l’émission Planète Rap sur Skyrock. S’il a avoué que ses enfants ont apprécié le morceau et qu’il les a fait rire, il a minimisé l’impact de cette pique en déclarant à Fred Musa : “Alors celui-là c’est bizarre, mais c’est peut-être le morceau qui a le plus plu à mes enfants. Et ça les as fait marrer.”.

Malgré cette petite polémique, ce single a été un succès en figurant toujours dans le Top 50 des singles les plus écoutés en France sur Spotify et Booba a même sorti un remix de ce titre. “Écoute, honnêtement, pour l’instant, je dis bien pour l’instant, ça fait quand même 18 ans qu’on fait l’émission, c’est plus positif que négatif”, a également confié Daniel Riolo à l’antenne de Skyrock sur les attaques à son encontre.