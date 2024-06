Ninho réussit un nouvel exploit qu’aucun chanteur français n’a atteint

Le roi du streaming en France poursuit son ascension ! Ninho, figure incontournable du rap français, recordman des certifications, continue de régner sur les plateformes de streaming avec un nouvel exploit retentissant grâce à son morceau « La vie qu’on mène » paru en 2019 extrait de l’album Destin.

La vie qu’on mène, de Ninho est toujours aussi populaire auprès des auditeurs !

Sa musique, jalonnée de tubes incontournables, vaut une popularité indéniable et une présence constante dans les classements du top streaming ces dernières années à Ninho. N.I s’est imposé comme l’un des rappeurs français les plus écoutés, figurant régulièrement dans le top 10 des artistes les plus streamés sur Spotify en France. Sa constance le distingue de ses concurrents, lui permettant de se maintenir parmi les premiers, mois après mois à la sortie de ses différents projets ou encore de ses featurings avec d’autres artistes comme dernièrement sur le single “Survie” avec Maes.

Ninho vient encore de dérocher un record de longévité inégalé, cet exploit prouve encore sa capacité à durer. Son single “La vie qu’on mène” détient le record de longévité pour un morceau de rap français sur Spotify. Depuis sa sortie en 2019, il ne cesse d’occuper une place dans le top 200 de la plateforme, cumulant ainsi cinq années de présence ininterrompue. C’est l’unique chanson de 2019 qui a compté en moyenne plus d’1 million de streams par semaine au cours de l’année.

Ce titre phare est extrait de l’album “Destin”, le deuxième opus de Ninho sorti en 2019, succédant à la mixtape “M.I.L.S 2.0”, cet album a propulsé l’artiste au sommet d’un nouveau succès, lui offrant une visibilité encore plus grande avec ce projet certifié disque de diamant comme les albums “Jefe” et “Comme prévu“.