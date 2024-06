Fin de carrière pour Dadju, la triste annonce

Dadju annonce-t-il la fin de sa carrière ? Le public perplexe après son concert à Paris. Le concert de clôture de la tournée “Héritage” à Paris a été marqué par une annonce surprise du frère de Gims qui a laissé ses fans perplexes.

Dadju parle de sa fin et veut disparaitre !

Suite à une série de shows à guichets fermés à la Seine Musicale, Dadju et Tayc ont conclu leur tournée en beauté le 2 juin dernier. La soirée a été ponctuée par des apparitions de Gims et Singuila, mais c’est une déclaration de Prince Dadj en fin de concert qui a retenu l’attention du public à la grande tristesse de ses fans. “Bientôt, vous n’allez plus me voir du tout“, a-t-il lancé sur scène à la foule, laissant planer le doute sur son avenir musical en assurant arriver à la fin et être fatigué. Cette phrase a semé le trouble parmi ses fans, beaucoup se demandant s’il s’agissait d’une simple pause ou d’un retrait définitif de la scène.

Avec plus de dix ans de carrière à son actif et des tubes comme “Reine”, Dadju a déjà évoqué l’idée d’une fin de carrière en 2022, confiant se sentir “proche de la fin” et il pourrait donc très bientôt se retirer définitivement. Sur les réseaux sociaux, les réactions des fans sont partagées. Certains expriment leur tristesse et leur incompréhension, tandis que d’autres respectent sa décision et lui souhaitent le meilleur.

L’incertitude plane donc sur l’avenir de Dadju. Pour l’heure, il poursuit sa tournée avec Tayc, et seul le temps dira s’il s’agissait d’un adieu ou d’un au revoir.