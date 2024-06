Naps a percé aux USA, il envahit les rues de New-York

Après avoir fêté quintuple disque de diamant de son tube “La Kiffance“, Naps vient d’annoncer la sortie de son nouvel album intitulé “Mec de cité simple” pour lequel il s’est offert une énorme promotion avec une campagne de publicité internationale aux États-Unis dans les rues de la ville de New-York.

Naps s’offre une grosse promotion aux États-Unis !

Fidèle à sa promesse de fournir à ses fans une dose régulière de musique, le rappeur marseillais ne perd pas de temps après la sortie de son dernier single “RSQ3“. Naps annonce la sortie imminente de son dixième album, “mec de cité simple”, le projet sera disponible pour le 21 juin 2024. L’artiste originaire de la ville phocéenne a pour objectif de “remplir les USB au max”, comme il l’a confié en interview, il y a quelques mois. Un leitmotiv qui se traduit par un rythme de production soutenu et un engagement à explorer de nouveaux sons.

Son dernier single “RSQ3” a déjà donné le ton d’un album qui s’annonce riche et varié. Naps a également bénéficié d’une exposition inattendue grâce à l’album “Hit Me Hard And Soft” de Billie Eilish, sur lequel le morceau “L’amour de ma vie” semble s’inspirer du tube “La Kiffance”. Fort de cette visibilité accrue, le rappeur a dévoilé le titre et la date de sortie de son dixième opus lors d’une annonce spectaculaire sur écran géant à Manhattan. Dans une courte interview, il se définit comme un “mec de cité simple”, avant de révéler la date tant attendue : 21 juin 2024.

Rendez-vous donc dans quelques semaines pour découvrir ce nouvel album qui pourrait vous ambiancer cet été avec des nouveaux tubes de Naps en perspectif.

🚨 NAPS annonce la sortie de son 11ème album sur un écran géant à MANHATTAN ! « 𝗠𝗘𝗖 𝗗𝗘 𝗖𝗜𝗧𝗘́ 𝗦𝗜𝗠𝗣𝗟𝗘 » 📆 21 juin pic.twitter.com/PgsExsJfQF — Midi/Minuit (@midiminuit__) June 3, 2024