Ninho : son cachet exorbitant pour un concert révélé

Suite à l’annulation du Greenland festival, les organisateurs de l’événement se sont expliqués sur cette décision et ont notamment dévoilé le montant du cachet que devait percevoir le rappeur Ninho avant la déprogrammation de sa venue suite à des désaccords avec sa société de production.

Le montant demandé par Ninho pour un concert est énorme !

Le Greenland festival, prévu les 31 mai et 1er juin à Palau-del-Vidre avec Ninho a été annulé la veille de son ouverture, laissant planer de nombreuses questions. Les organisateurs ont évoqué des problèmes de trésorerie et un manque de communication avec les artistes, tandis que les sociétés de production de ces derniers ont pointé du doigt une “absence de fiabilité” et des “obligations contractuelles non respectées”.

Les organisateurs de Greenland se sont expliqués sur cette décision face à la presse et France 3 a recueilli leurs propos sur cette subite annulation au dernier moment. Ils ont évoqué le fait que le label de production de Ninho n’aurait pas tenu ses engagements, comme celui de ne pas programmer l’artiste dans des villes à proximité du festival ou encore de relayer l’information de la venue de N.I auprès de sa communauté sur les réseaux.

La programmation de Ninho aurait coûté 300 000 euros aux organisateurs de Greenland. La société de production du rappeur parisien dément les accusations et affirme que le festival n’a pas été en mesure de payer l’intégralité du cachet de l’artiste. L’été dernier, le média Street Press avait mené une enquête sur la rémunération des artistes dans les festivals, des nombreuses têtes d’affiche de la scène urbaine exigent entre 150 000 et 350 000 euros, Aya Nakamura par exemple demande 350 000 euros pour une performance sur scène en festival. Pour le festival Greenland, il faudra désormais regagner la confiance du public et des partenaires pour espérer organiser une prochaine édition en 2025.