Conor McGregor réagit aux inquiétudes de l’annulation de son retour à l’UFC

Mauvaise surprise pour les fans du combattant Irlandais de MMA ! Ce lundi 3 juin, Conor McGregor devait se présenter à la conférence de presse à Dublin précédant l’UFC 303 programmé à la T-Mobile Arena de Paradise le 30 juin prochain. Mais l’ancien champion de l’UFC a brillé par son absence, suscitant de nombreuses interrogations.

Quelques heures avant l’événement, l’UFC a officialisé le report de la conférence, sans donner d’explications. Face aux rumeurs et aux spéculations, Conor McGregor a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux. Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), le Notorious a démenti toute responsabilité dans l’annulation de la conférence. “En accord avec l’UFC, la conférence de presse d’aujourd’hui a été annulée à cause d’une série d’obstacles hors de notre contrôle“, a-t-il écrit.

McGregor s’est ensuite excusé auprès de ses fans pour le désagrément causé et a promis de “sortir le plus grand spectacle de l’histoire dans l’octogone“ lors de son combat contre Michael Chandler le 30 juin afin de confirmer qu’il compte bien faire son retour dans la cage de l’UFC après trois ans absence alors que des rumeurs d’annulation du duel ont commencé à circuler sur les réseaux suite à ce contre-temps en conférence de presse.

Cette absence de Conor McGregor à la conférence de presse n’a en effet pas manqué de faire jaser. Certains y voient la confirmation de ses récents dérapages, d’autres évoquent des problèmes personnels. Quoi qu’il en soit, l’Irlandais a rendez-vous avec l’histoire dans quelques semaines et il compte bien ne pas décevoir ses fans.

In consultation with the UFC, todays press conference was cancelled due to a series of obstacles outside of our control. I apologize to my Irish fans, and fans around the world, for the inconvenience and appreciate all your passion and support. I can’t wait to put on the greatest…

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 3, 2024