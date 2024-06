Avec Houdini, Eminem réalise un gros démarrage historique

Eminem frappe fort avec “Houdini”, le premier single de son nouvel album “The Death of Slim Shady”, les chiffres sont stratosphériques avec des millions d’écoutes et de vues.

Les chiffres impressionnants du nouveau titre Houdini d’Eminem !

Depuis plusieurs semaines, Eminem tease la “mort” de son alter ego Slim Shady. Des avis de décès publiés dans la presse locale, un premier teaser annonçant son nouvel album pour cet été… Le rappeur semble vouloir clore un chapitre de sa carrière légendaire et faire monter la pression pour parution de son nouvel opus et le succès du premier single de ce projet démontre l’engouement des auditeurs sur le retour du rappeur américain.

Avec “Houdini“, Eminem prouve qu’à 51 ans, il n’a pas encore dit son dernier mot. En seulement 14 heures, le morceau a dépassé les 8 millions de vues sur YouTube et se hisse en tête des tendances dans plus de 50 pays, signant le meilleur démarrage de carrière d’Eminem. Après 5 jours d’exploitation, sur Youtube le clip affiche plus de 41 millions de visionnages.

Le titre, en référence au célèbre magicien, annonce la couleur : “Pour mon dernier tour, je vais faire disparaître ma carrière”. Un message énigmatique qui n’empêche pas les fans d’être au rendez-vous. Le clip d’Eminem, avec ses petits tacles et le retour du costume de Robin, a fait sensation sur le web et le single est déjà un véritable succès, il est N°1 des charts dans plus de 50 pays, confirmant le statut de légende du rappeur. Sur la plateforme de streaming Spotify, le morceau a également franchi le cap 32 millions d’écoutes en ce début de semaine.