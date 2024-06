Jordan Zébo tacle les moqueries des fans de Cédric Doumbé sur son KO

“Que les gens arrêtent de penser qu’untel est fort alors qu’il n’affronte pas grand monde” a commenté Jordan Zébo dans sa dernière interview avec le média DSportsContent en s’exprimant sur les moqueries du public après sa défaite par KO contre Cédric Doumbé pour expliquer que les provocations de ce dernier ne font pas de lui un meilleur combattant.

Jordan Zébo dégomme l’attitude des fans de Cédric Doumbé !

Selon Jordan Zébo, le public français ne sait pas ce que c’est le MMA. Neuf mois après son KO humiliant face à Cédric Doumbé, le combattant français se reconstruit et lance un coup de gueule contre le manque de respect et de connaissance des fans français de MMA. Victime du trash-talking de son adversaire et d’une médiatisation soudaine, le jeune homme de 23 ans a subi les foudres des fans de Doumbé, même après sa victoire par décision unanime lors de son dernier combat pour son retour dans la cage.

Dans son dernier entretien avec la presse, Zébo déplore le manque de respect à son encontre et envers certains combattants professionnels ainsi que l’ignorance de la réalité du MMA par une grande partie du public en France. “Il y a ce que les gens voient à la télé et pensent connaitre, et la réalité”, explique-t-il. “Un gars qui vient à la salle, je peux le dégouter du sport avec un jab. Je pense qu’au fil du temps, le public doit s’inspirer de ce qu’il se passe à l’étranger. Chez ceux qui suivent le MMA dans d’autres pays, il n’y en a que peu qui manquent de respect aux combattants professionnels. Et puis surtout, ils n’ont pas cette vision arrêtée de ce qu’ils croient connaitre.”.

Zébo tacle également Cédric Doumbé sans le nommer explicitement, mais en faisant référence à son comportement provocateur avant leur combat, et met avant le manque d’adversaires de haut niveau que ce dernier a affronté, “Que les gens arrêtent de penser qu’untel est fort alors qu’il n’affronte pas grand monde”, lance-t-il. Blessé, mais pas abattu, Jordan Zébo espère que son expérience fera évoluer les mentalités et que le public français gagnera en respect et en connaissance du MMA.