Lacrim ne mâche pas ses mots sur la France

En promo pour la sortie de son nouvel album “Veni Vedi Vici” à paraitre le 14 juin, Lacrim a exprimé sa colère contre la France en tenant des propos virulents.

Lacrim critique la France avec mots virulents !

Invité dans l’émission DVM Show diffusée sur Twitch pour parler de son prochain opus de 17 titres avec des nombreux invités tels que SDM, Sofiane Pamart, PLK, Gazo ou encore Alonzo, Lacrim a présenté cet album, parle de sa fin de carrière, ses embrouilles dans le rap, des prix des featurings avec des rappeurs américains, d’embrouille dans le rap et s’est aussi confié sur divers sujets. Dans un extrait de son interview publié sur les réseaux, le rappeur donne son avis sur la France avec des mots très durs. Le chanteur n’a pas hésité à juger la France de « pays de fils de pu*e ».

Dans ses propos, Lacrim compare la France à l’Espagne, en expliquant qu’il y a plusieurs bons établissements pour se restaurer là-bas lors des vacances. “Ici, tu manges bien, en France, mais frère, quel pays de fils de pu*e. C’est la vérité, désolé“, décrit le rappeur face à Medja quelque peu interloqué par cette déclaration avant d’en rigoler. La vidéo a suscité des nombreuses réactions sur les commentaires mitigés sur l’opinion de Lacrim, “bah ne vient pas alors, on a pas besoin de toi ici”, “Quand on dit ni*ue la France ont fait référence aux dirigeants et à certains fachos, arrêtez de faire genre, vous n’avez pas capté”, “Ce genre de tweet a des conséquences et on l’a vu ce soir, continuez les gars”, “Encore, il a été gentil dans ces propos” peut-on lire.

Des internautes ont également déploré le fait l’extrait vidéo soit sorti de son contexte Avant la parution de son album dans quelques jours, Lacrim vient également de dévoiler le single “Colisée” en collaboration avec SDM.