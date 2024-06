Gims accusé par Doums de l’avoir volé, Booba l’enfonce

Déjà en conflit avec Dawala depuis son départ du label du Wati B sur un différend financier, Gims vient de s’attirer les foudres de Doums l’accusant de l’avoir trompé. Les révélations ont fait la joie de Booba qui a profité de l’occasion pour enfoncer l’ex-leader du groupe la Sexion D’Assaut.

Gims traité de voleur par Doums, Booba réagit !

Gims fait face à une nouvelle polémique, suite aux déclarations d’un de ses anciens collaborateurs, Doums. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a accusé Meugui de l’avoir dupé et d’avoir manqué à leurs accords sur le morceau “Loco” avec Lossa. Il reproche au mari de Demdem d’avoir modifié les termes du contrat de collaboration pour le titre cité précédemment, en faisant passer la répartition des droits d’auteur de 50/50 à 80/20 en faveur de sa société Geante Rouge, puis d’utiliser cet argent afin de financer un projet immobilier au Maroc.

“C’est pas son argent”, a-t-il commenté en réaction à une information sur le projet immobilier “Sunset Village Private Residences” estimé à environ 93 millions d’euros à proximité du centre-ville de Marrakech. Doums a choisi de diffuser publiquement les échanges entre lui et Gims pour dénoncer son comportement, “Gims p’tit voleur, ne parle plus jamais de Dawa ou d’argent, tu es pire que ça, pire version et t’es fauchée comme le blé” déclare le membre du collectif L’Entourage puis il s’emporte “À la base, on était en bien, mais son esprit de salo*e et plus fort que lui, je crois » ou encore « Et voila ça pu*erie ne s’arrêtera jamais”.

Bien évidemment, ce scandale n’a pas échappé à Booba qui s’est empressé de relayer les propos contre Gims avec la question “que se passe-t-il ?”, “Prend du popcorn, je vais démasquer cette imposture d’ici peu” a répondu Doums au tweet de B2O. Pour le moment, Meugui n’a fait aucun démenti sur les accusations

. @GIMS p’tit voleur parle plus jamais de Dawa ou d’argent tes pire que ça pire version et t’es fauchée comme le blé — MortgunFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) June 10, 2024

Il a voulu me carotte je vais le traîner dans la boue ce tdc — MortgunFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) June 10, 2024

Et puis voilà ça puterie ne s’arrêteras jamais pic.twitter.com/1IeSp0Cf88 — MortgunFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) June 10, 2024

Frérot ton fantasme et la réalité c’est tt autres travaille avec ce chien tu verras part toi même si il et aussi plâtré que ça — MortgunFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) June 10, 2024

C’est pas son argent 😂😂😂 — MortgunFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) June 10, 2024