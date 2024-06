Tayc : une femme fait des révélations compromettantes sur leur relation

Tayc se retrouve au cœur d’un scandale après qu’une femme nommée Brady a révélé sur TikTok avoir eu une relation avec lui et l’a accusé d’abus émotionnel ou encore de plagiat. Pour le moment le chanteur n’a pas fait de commentaire sur les accusations, cela pourrait être un coup de buzz pour faire parler de lui comme lors de son faux clash avec Dadju.

Révélations tumultueuses d’une américaine sur sa relation avec Tayc !

Brady affirme avoir rencontré Tayc en 2022 et qu’ils ont rapidement développé une relation intense. Cependant, elle accuse le chanteur de s’être montré “extrêmement abusif émotionnellement”. La jeune femme décrit des épisodes de dénigrement, de manipulation et de jalousie excessive. “Celui que vous appelez Tayc, je l’appelle Julian, a décidé de me DM et de me dire qu’il était à Atlanta. (…) Partout où il voyait, je voyais aussi. On était amoureux (…) J’allais présenter cet homme à mes parents” explique-t-elle.

Plus grave encore, Brady accuse Tayc d’avoir utilisé sa voix sans son consentement sur ses chansons “Success” et “Mieux sans toi”. Elle allègue qu’il l’a enregistrée à son insu lors d’un moment intime et qu’il a ensuite utilisé ces enregistrements sans sa permission en lui déclarant, “tu n’es pas moi, tu n’es pas une star”. Face à ces accusations, le chanteur n’a pas encore réagi publiquement. Certains fans soupçonnent un coup monté marketing, tandis que d’autres prennent les accusations de la jeune américaine au sérieux.

Cette affaire risque de faire tache sur l’image de Tayc, qui a dernièrement eu un énorme succès avec sa participation à l’émission “Danse avec les stars” et avec son projet collaboratif en compagnie de Dadju intitulé “Héritage” notamment grâce au tube “I love you” présents dans le Top 50 des Singles en France depuis sa sortie il y a trois mois. L’artiste ne devrait toutefois pas manquer de donner sa version des faits sur cette affaire.