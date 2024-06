Gims lance un complexe immobilier de luxe à 100 M d’€

Une nouvelle facette pour Gims le businessman ! À quelques encablures de Marrakech, l’ancien rappeur du groupe Sexion D’Assaut pose la première pierre de “Sunset Village Private Residences”, un complexe immobilier haut de gamme qui devrait sortir de terre d’ici à 2026.

Gims investit dans le luxe !

Baptisé “Sunset Village Private Residences”, ce projet immobilier d’envergure est estimé à un milliard de dirhams (environ 93 millions d’euros). Situé à seulement dix minutes du centre-ville de Marrakech, il offrira un cadre de vie idyllique aux amateurs de raffinement et d’exclusivité. Le complexe immobilier s’étendra sur une superficie de treize hectares et comportera 118 villas de luxe, chacune d’une surface habitable de 470 mètres carrés. Ces somptueuses demeures seront dotées de terrains allant de 400 à 1 200 mètres carrés, offrant ainsi aux résidents un espace de vie somptueux et un sentiment d’intimité absolue.

Conçues par l’architecte Lubna El Yazidi de l’agence Line Architectes, ces villas se distingueront par leur design élégant et raffiné, tout en s’harmonisant parfaitement avec l’environnement naturel environnant. Les matériaux nobles et les finitions haut de gamme seront les maîtres-mots de ces demeures d’exception. “Sunset Village Private Residences” s’adresse à une clientèle exigeante à la recherche d’un bien immobilier d’exception. Avec son emplacement privilégié, ses prestations haut de gamme et son cadre de vie idyllique, ce projet immobilier représente une opportunité d’investissement unique.

Le 9 juin prochain, Gims dévoilera officiellement “Sunset Village Private Residences” lors d’un événement exclusif qui se tiendra au Selman Marrakech, un complexe de luxe situé à proximité du site du projet. Ce projet immobilier marque une étape importante dans la carrière de l’interprète du tube Bella, qui prouve une nouvelle fois sa créativité et son sens des affaires. Avec “Sunset Village Private Residences”, il s’apprête à laisser son empreinte dans le monde de l’immobilier de luxe.