Baki : on connait la date de son retour et son rival

Baysangur Chamsoudinov s’engage dans un combat de grappling ce samedi en Angleterre ! Remplaçant de dernière minute, “Baki” se lance dans un nouveau défi.

Avant une possible signature à l’UFC, Baki se lance un défi en grappling !

Après sa victoire remarquée contre Cédric Doumbé en tant que main event du PFL Paris 2, Baysangur Chamsoudinov, alias Baki, s’apprête à fouler le tatami pour un combat de grappling. Initialement prévu pour affronter Yoel Romero lors du Polaris 28 à Doncaster, le Cubain a malheureusement dû se désister. C’est donc Chamsoudinov qui le remplacera au pied levé, pour un duel captivant face à Owen Livesey.

Livesey, judoka anglais de haut niveau, n’est pas un novice en grappling. Avec un palmarès de deux victoires en MMA et plusieurs succès en grappling, il s’est notamment illustré en battant Chris Weidman dans cette discipline. Nul doute que ce combat s’annonce intense entre ces deux athlètes au profil similaire : des judokas avec une solide expérience en lutte. Ce nouveau défi pourrait s’avérer être une étape importante pour Baki dans sa quête d’une signature à l’UFC. En effet, une performance convaincante face à un adversaire de la trempe de Livesey ne manquerait pas de mettre en lumière ses talents et son potentiel.

“Ça a pas compris mon précédent tweet, je vais gagner les amis, vous allez voir inshaAllah” a annoncé Baki et “Dopé ou pas, plus lourd ou pas, ceinture noir tout ça marche pas sur Baki” pour exprimer sa confiance avant ce combat pour battre son adversaire. Rendez-vous donc ce samedi pour suivre ce combat de grappling palpitant entre Baki et Owen Livesey ! L’occasion pour le français de briller et avant de se rapprocher un peu plus de son objectif de rejoindre l’UFC.