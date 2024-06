La réactions sans mâcher ses mots de Gims sur Aya Nakamura aux JO

Aya Nakamura au cœur des JO 2024, une présence controversée sur laquelle Gims s’est exprimé pour livrer très sincèrement son opinion sur le sujet. Malgré les vives critiques formulées ces derniers mois, notamment par des personnalités politiques de droite, la participation d’Aya à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris semble bel et bien confirmée, elle est soutenue par le rappeur de la Sexion D’Assaut.

Gims réagit la polémique Aya Nakamura aux JO !

De nombreuses figures du monde du spectacle ont apporté leur soutien à l’artiste, à l’instar de Gims. Dans une interview récente, le chanteur a déclaré : “Elle a clairement sa place. Je ne vois pas qui d’autre pourrait le faire. C’est la plus costaude.”. Cependant, tous les artistes n’ont pas été sollicités ou n’ont pas souhaité participer. C’est le cas de Matt Pokora, qui a exprimé sa déception de ne pas avoir été convié : “J’aurais aimé le faire, on ne me l’a pas proposé… Je pensais être légitime pour ce genre de gros événement.”.

Si Gims soutient fermement Aya Nakamura, il ne sera pas sur scène pour l’occasion. Il a en effet révélé avoir décliné l’offre de participation, expliquant : “On me l’a proposé. J’aurais pu le faire, mais ce n’était pas ma volonté. J’ai déjà eu la chance d’interpréter l’un des hymnes du Mondial de football 2022, lors de la cérémonie de clôture. Je pense qu’on ne peut pas faire plus gros. Je ne veux pas être partout.”.

Face à la polémique qui enfle, Aya Nakamura, elle, reste muette. Depuis plusieurs semaines, elle ne s’est pas exprimée publiquement et se concentre vraisemblablement sur sa préparation pour cet événement majeur.