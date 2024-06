Cédric Doumbé officialise son combat contre Mounir Moons

En septembre dernier, Cédric Doumbé avait fait ses débuts en PFL contre Jordan Zébo, qu’il avait battu en quelques secondes. Son combat contre Baki avait été moins impressionnant, car il avait perdu suite à un KO prononcé par l’arbitre après une blessure au pied, puis il s’est relancé contre Jaleel Willis. Cela n’a pas assagi Mounir Moons pour le provoquer et se mettre d’accord sur l’organisation d’un sparring.

Mounir Moons va se battre contre Cédric Doumbé !

Après de nombreuses provocations, Mounir Moons a donc finalement obtenu ce qu’il voulait, Cédric Doumbé a accepté de l’affronter. Leur rencontre est programmée la semaine prochaine, plus précisément le 17 juin. Connu pour son trashtalking et ses provocations envers des adversaires, The Best est la cible des attaques Mounir Moons depuis quelque temps, l’influenceur a réussi à défi l’ex-champion de kickboxing. Mounir a exprimé à plusieurs reprises son désir de l’affronter, déclarant : “Aujourd’hui, je vais m’occuper de Cédric Doumbé. Il y a une masterclass de malade mental qui arrive. Comme vous le savez, j’ai repris l’entraînement à fond et comme par hasard, qui c’est que j’ai vu courir en short rose il n’y a pas longtemps ? Cédric Doumbé. Ne viens pas me parler 100 000 euros, 200 000 euros je ne sais pas quoi. 100 euros pour le peuple, 200 (…) Il n’y a pas de Dana White. Elle part direct. J’arrive.”.

Cédric Doumbé a plusieurs fois répondu aux provocations de Mounir Moons et a finalement décidé de relever le défi : “Je crois que je vais faire une vidéo avec lui, un sparring. En vrai, il y a moyen qu’on fasse une bonne petite vidéo. Sparring. Plein pot. On lui met un casque ou deux casques. Moi, pas de casque. Lui met des gants de MMA et moi des gants de boxe. Je crois que je vais faire ça. Je vais montrer à la France entière qui est Mounir Moons.”. Les deux hommes se sont fixés une date pour le rendez-vous : “Mounir Moons, le 17 juin sparring, j’espère que tu ne vas pas te faire caca dessus, tête de koala.”.

Il ne reste plus qu’à attendre la semaine prochaine pour voir si les deux hommes tiendront leurs promesses.