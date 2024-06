L’avis tranché de Lacrim sur les Youtubeurs devenus rappeurs

Lacrim s’est récemment exprimé sur le phénomène des Youtubeurs qui se lancent dans le rap, lors d’un live Twitch avec l’équipe DVM. À l’occasion de la sortie de son nouvel album “Veni Vedi Vici“, le rappeur a donné son avis sur des artistes comme Mister V ou Théodort.

Lacrim s’exprime sur les Youtubeurs qui se mettent au rap !

“Ca ne me dérange pas. Le rap c’est pas à moi“, confesse Lacrim sur les Youtubeurs qui deviennent rappeurs avant d’expliquer en sa manière de penser en faisant l’opposition avec la boxe. “C’est différent de la boxe, tu vas monter sur le ring, mettre KO un mec pour gagner ton argent. Là, je fais mon album. Si je travaille bien, le public va aimer, je vais réussir. Que bon te fasse, fais ta musique.” puis il précise que sur des auditeurs adhèrent au projet, cela est positif. S’il ne voit aucun problème à ce que des Youtubeurs se diversifient et fassent du rap, Karim Zenoud craint toutefois une saturation du marché.

“Si maintenant, il y a 92% de Youtubeurs qui inondent le rap français et qu’il n’y a plus de rap. Et qu’on a plus de place, qu’on est boycottés, les plus jeunes n’y arrivent plus, je vais peut-être dire que ce n’est plus logique”, a-t-il déclaré. Lacrim estime que le rap est un espace ouvert à tous, mais que l’équilibre doit être préservé. Il encourage les Youtubeurs à faire leur musique, mais appelle à une certaine mesure pour éviter que le rap ne soit submergé par des artistes issus d’autres univers. Cette prise de position de l’auteur des mixtapes RIPRO rejoint les réflexions d’autres rappeurs comme Booba qui ont évoqué ces derniers mois la question de la légitimité des Youtubeurs dans le rap.

Un débat qui soulève des questions sur l’évolution du genre et la place des différents acteurs dans son paysage.