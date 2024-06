Eminem dépasse Drake et devenant le plus grand rappeur vivant

Drake avait beau trôner depuis quelques mois à la tête du classement des rappeurs les plus écoutés sur Spotify, c’est désormais Eminem qui domine le game. Le rappeur de Détroit a en effet signé un retour en force fracassant, dépassant son rival canadien en termes de streams.

Eminem détrône Drake : le roi du rap est de retour !

Après des semaines de teasing et un single annonçant la fin de son alter ego, Eminem a dévoilé “Houdini” le 31 mai dernier. Un titre qui a cartonné, réalisant le meilleur démarrage de sa carrière et cumulant plus de 50 millions de vues sur YouTube en une semaine seulement. Ce succès se traduit désormais sur Spotify, où Eminem cumule plus de 80,2 millions d’auditeurs mensuels. Un chiffre qui surpasse les 79,5 millions de Drake, officialisant ainsi le retour du “Rap God” sur le devant de la scène.

La domination d’Eminem ne s’arrête pas là. Son single “Houdini” a décroché la certification disque d’or après seulement dix jours, prouvant que sa popularité n’a pas pris une ride, même après 25 ans de carrière. Le règne de Drake semble donc révolu pour le moment. Eminem, avec son flow légendaire et ses punchlines toujours aiguisées, reprend sa place de roi du rap. Un retour en force qui ne laisse aucun doute sur son statut de légende vivante alors le clip de son dernier titre vient de franchir les 76 millions de vues sur Youtube en deux semaines d’exploitation.