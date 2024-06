Jul réagit au succès de “Mise à jour” certifié disque d’or : “j’ai travaillé dur”

Nouvel album pour Jul et nouvel exploit comme à chaque sortie d’un de ses projets. Le rappeur Marseillais vient de décrocher un nouveau disque d’or avec “Mise à jour” qui vient de dépasser le cap des 50 000 ventes. Après avoir réalisé le meilleur démarrage de l’année en France avec cet opus, le J obtient également le disque d’or le plus rapide de 2024 et a commenté ses records.

Jul décroche le disque d’or le plus rapide de l’année !

Une chose est sûre : Jul n’a pas fini de nous surprendre et de marquer de son empreinte le paysage musical français. Son nouvel album “Mise à Jour” débarque directement à la première place du Top Album la semaine passée, avec des chiffres de vente exceptionnels, 43 989 ventes en 7 jours, soit le meilleur démarrage de l’année 2024, détrônant même son compère SCH avec “JVLIVS Prequel : Giulio“.

Jul enchaîne les albums à succès avec une régularité impressionnante. Le rappeur marseillais ne cesse de remercier ses fans pour leur soutien indéfectible, les qualifiant de “famille” dans un message émouvant sur ses réseaux sociaux : “J’ai plus les mots… je vous remercie infiniment, c’est plus qu’une team c’est une famille. (…) 10 ans après… quelle chance j’ai d’avoir des gens comme vous qui me soutiennent ! ce n’est pas à tous les coins des rues des gens qui ne te lâche pas (…) j’ai hâte pour les stades je vous aime vraiment c’est grâce à vous que je vis tous les jours et c’est réel ! À la base, je galérais, je ne savais pas comment aller finir ma vie (…) j’ai travaillé dur et le bon dieu, il vous a mis sur ma route“.

“Disque d’or le plus rapide de l’année. Merci à la meilleure des teams” a ensuite ajouté Jul pour annoncer la certification de disque d’or de l’album “Mise à jour”.