Voici les 2 véritables “rivaux” de Rohff, Booba absent !

Rohff s’est exprimé sur son Top 3 des rappeurs français en citant ceux qui peuvent rivaliser avec lui, deux artistes nommés figurent bien évidemment sur son nouvel album et son ennemi Booba est absent de la liste.

Rohff ravi de travailler avec Lino et Le Rat Luciano !

Rohff s’apprête à marquer à dévoiler “Fitna“, le 21 juin prochain. Si l’on connait déjà les collaborations présentes sur le projet, Housni a décidé de mettre en avant un titre en particulier : “Légitime”, un duo avec Lino et Le Rat Luciano en justifiant l’invitation des deux rappeurs sur ce morceau. Plus qu’une simple connexion, il s’agit d’une véritable réunion au sommet pour l’artiste originaire du 94 : “Hâte que vous écoutiez Légitime ! Ce feat avec Lino et Le Rat Luciano est celui que je tenais absolument à faire avant de tout arrêter un jour”, a-t-il confié en tout avouant penser à mettre fin à sa carrière de rappeur.

Housni considère ces deux rappeurs comme ses “vrais rivaux” dans le game : “Pourquoi ? Parce que ces 2 rappeurs sont rapologiquement et potentiellement mes vrais rivaux ! S’il y a compétition entre nous, c’est à la loyale parce que le rap est un art qu’on aime et qu’on respecte vraiment ! C’est mon top 3 du rap français toutes générations confondues !”. Des rivaux invités comme des alliés de prestige pour ce titre iconique : “Je suis très fier d’avoir pu les réunir pour former ce prestigieux trio magique et historique !”, a conclu Rohff sur ce featuring en compagnie de ses deux compères du groupe Arsenik et de la FF.

“Légitime” s’annonce donc comme un morceau fort de “Fitna”, un album qui promet d’être riche en collaborations et en émotions.