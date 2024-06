La photo de Justin Timberlake après son arrestation

Justin Timberlake semble traverser une période compliquée. Après la sortie du livre de Britney Spears et les accusations qui y figurent, son dernier album “Everything I Thought It Was” a essuyé un cuisant échec commercial, comme pour noyer ses peines, le chanteur a été arrêté dans les Hamptons pour conduite en état d’ivresse.

Justin Timberlake a été arrêté pour conduite en état d’ivresse dans les Hamptons

Les faits se sont déroulés à Sag Harbor, où la police a intercepté Justin Timberlake au volant de sa voiture. Selon certaines sources, il aurait grillé un stop et roulé de manière erratique, attirant ainsi l’attention des forces de l’ordre qui ont procédé à son interpellation pour conduite en état d’ivresse avant de le placer en garde à vue. “Yeux injectés de sang, tandis que son haleine sentait l’alcool” décrit le rapport de police sur l’état du chanteur au moment de son arrestation. Pour l’instant, les détails de l’affaire et les sanctions éventuelles encourues par Timberlake ne sont pas encore connus, son “mugshot” a fuité sur les réseaux et a bien amusé les internautes.

Cette nouvelle arrestation ne fait qu’ajouter aux déboires récents de l’artiste. L’échec commercial de son dernier album, couplé aux accusations de Britney Spears, a fragilisé son image et remis en question sa carrière. On ignore pour l’instant quelles seront les conséquences de cet incident sur l’avenir de Justin Timberlake. Espérons qu’il saura toutefois rebondir et sortir de cette période difficile.