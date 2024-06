Drake réalise un exploit jamais réalisé

Après sa perte de 500 000 dollars dans un nouveau pari sportif raté, Drake a réalisé un exploit historique en devenant le premier artiste à atteindre les 100 milliards de streams sur Spotify. Un nouveau cap franchi pour le rappeur canadien, qui confirme sa domination sur la plateforme de streaming.

Malgré l’absence d’album en 2024, Drake continue de régner sur le monde de la musique. Sa popularité ne faiblit pas, comme en témoigne le succès de ses deux derniers singles sortis cette année. Loin derrière Drizzy, on retrouve Taylor Swift à la deuxième place du classement avec 84,4 milliards de streams. La chanteuse américaine a connu un immense succès avec son “Eras Tour”, consolidant sa position parmi les artistes les plus populaires au monde.

Eminem, quant à lui, a récemment battu un record en devenant le rappeur le plus écouté sur Spotify avec 79,5 millions d’auditeurs mensuels. Drake suit de près avec 78,1 millions d’auditeurs chaque mois.

Ce nouveau sacre de Drake démontre sa longévité et son influence dans l’industrie musicale. Sa musique continue de toucher un large public à travers le monde, faisant de lui un véritable phénomène.

.@Drake officially becomes the first artist in history to earn a milestone 100 billion streams on Spotify. pic.twitter.com/jFHerUYUnG

— chart data (@chartdata) June 18, 2024