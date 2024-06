Maes prouve qu’il est toujours au sommet

Maes surprend ses fans avec un nouveau projet et cartonne !

Maes continue de gâter ses fans en attendant la sortie de son album “La vie continue”. Le rappeur de Sevran vient de dévoiler un projet surprise intitulé “En attendant LVC 2” sous la forme d’un EP composé de 10 titres inédits. Ce projet est un véritable succès, puisqu’il se classe actuellement à la deuxième place du classement iTunes, juste derrière Jul avec son album “Mise à jour” et devant les derniers opus de Lacrim et SCH. Un exploit réalisé sans aucune annonce, featuring ou producteur, comme le souligne Maes lui-même fièrement : “Sans annonce, sans feat, sans producteur… Juste des sons pas sélectionnés pour l’album”.

Ce nouveau projet est l’occasion pour Maes de proposer du rap solo brut et authentique, comme à ses débuts. Un choix qui semble très apprécié par ses fans, qui se montrent enthousiastes sur les réseaux. “En attendant LVC 2” confirme la popularité de Maes, l’un des rappeurs français les plus en vogue du moment. Son prochain album, “La vie continue”, semble donc très attendu comme le montre le succès de cet EP et va permettre auditeurs de patienter.