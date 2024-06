Malik Bentalha dévoile une nouvelle parodie géniale pour le tube de l’été

Plus rien n’arrête Malik Bentalha, l’humoriste enchaine les parodies réussies ces derniers mois ! Après sa vidéo parodique de l’émission Le Code d’Apple Music qui a fait sensation dans la communauté rap, il se met encore dans la peau d’un chanteur dans son hit de l’été en collaboration avec Dj Kore pour la compilation Raï n’B Fever 5.

C’est fois-ci Malik Bentalha incarne Kader Takwondo en connexion avec Dj Kore pour présenter le tube Évasion accompagné de son clip. Comme pour chaque personnage créé par le comédien, il prend totalement la peau de ce chanteur pour lequel il a même ouvert des comptes sur les réseaux pour en faire la promotion. Il s’agit du second extrait du projet Raï n’B Fever 5 après le single Lalla d’Hamza, un mélange savoureux de rap et de sonorités orientales.

20 ans après sa création, la compilation culte “Raï’n’B Fever” s’apprête à faire son grand retour. Initié par DJ Kore et Skalp en 2004, ce projet audacieux réunissait des artistes franco-maghrébins pour fusionner les genres musicaux du raï et du R&B. Un succès fulgurant a propulsé des titres comme “Un gaou à Oran” et “Sobri”, révélant au passage des talents comme Amine.

DJ Kore prépare la sortie d’un cinquième opus pour célébrer les 20 ans de la compilation. Fidèle à l’esprit original, ce nouveau projet rassemblera des artistes d’horizons divers pour promouvoir le dialogue interculturel et le respect mutuel. La date de sortie projet reste encore inconnue.