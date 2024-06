Kery James répond sur sa candidature avec le Nouveau Front Populaire

Face aux rumeurs sur un possible engagement politique de Kery James dans les élections législatives en tant que candidat pour le parti du Nouveau Front Populaire, l’ancien membre du groupe Idéal J a pris la parole pour faire une mise au point très claire sur le sujet et ses convictions.

L’heure est grave selon Kery James qui ne soutient aucun parti politique !

Dès ses débuts dans le rap au milieu des années 90, Kery James a placé son art au service d’un message fort. Militant infatigable pour les droits des minorités, tant en France qu’à l’international, il se fait l’écho des combats qui traversent la société, que cela soit en musique avec ses chansons, dans ses clips ou encore dans ses deux films qu’il a coréalisés. L’actualité politique française, marquée par la percée de l’extrême droite aux élections européennes et la dissolution de l’Assemblée Nationale par le président de la République, ne laisse pas l’artiste indifférent. Cet événement a donné lieu à une mobilisation croissante, notamment au sein du monde du rap et des médias, qui invitent leurs publics à se mobiliser massivement pour les prochaines élections, avec pour objectif de faire barrage à l’ascension du Rassemblement National.

Kery James, figure emblématique du rap conscient, s’inscrit indéniablement dans cette dynamique. Son engagement, empreint de lucidité et d’espoir, résonne comme un appel à l’action et à la vigilance face aux enjeux majeurs qui se dessinent pour l’avenir de la France et de ses citoyens, notamment face à l’information de son affiliation avec le Nouveau Front Populaire. Le rappeur s’est exprimé pour démentir cette rumeur avec le message : “Une photo montage dans laquelle il est prétendu que je serais candidat aux prochaines élections législatives circule depuis 24h environ. Vous aurez compris qu’il s’agit d’un fake. L’heure est grave parce qu’à force de jouer avec le feu, on se brûle, mais je ne suis ni candidat ni en campagne. Prenez soin de vous et des vôtres”.