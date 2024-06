Francis Ngannou, une bonne nouvelle annoncée

Après la tragique perte de son fils et son absence médiatique suite à cette disparition, Francis Ngannou a repris l’entraînement et apparait déterminé à revenir sur le ring pour se battre même s’il a connu deux revers de suite en boxe, le combattant camerounais ne semble pas avoir abandonné l’idée de poursuivre sa carrière dans la boxe.

Francis Ngannou reprend l’entrainement !

Un parcours difficile en boxe ! Malgré ses deux défaites successives en boxe anglaise, “The Predator” n’est visiblement pas prêt à abandonner cette discipline. D’après certaines sources, le combattant camerounais aurait repris l’entraînement avec l’intention de remonter sur le ring.

Un retour possible malgré les épreuves ! Après avoir quitté l’UFC en janvier 2022, Ngannou a fait ses débuts en boxe anglaise en octobre 2023, face à Tyson Fury. Malgré une performance impressionnante, il s’est incliné par décision partagée. Trois mois plus tard, il a subi une nouvelle défaite par KO contre Anthony Joshua.

Malgré ces revers et le décès tragique de son fils, Ngannou devrait continuer sa carrière de boxeur. Il est en train de se préparer pour son retour, bien que la date d’un prochain combat et l’adversaire n’aient pas encore été annoncés officiellement. En plus de son retour potentiel en boxe, le champion de l’UFC est également attendu dans le PFL pour son premier combat dans cette organisation en principe face à Renan Ferreira. Ce sera l’occasion pour lui de renouer avec le succès et de prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs combattants au monde.