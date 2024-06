Bianca Censori choque avec Kanye West à Paris dans sa tenue osée

Nouvelle sortie très remarquée de Bianca Censori, toujours en Europe avec Kanye West ! Après l’Italie, l’épouse de Ye est de retour à Paris où elle avait déjà choqué avec ses tenues indécentes en public dans les rues de la ville lors de ses apparitions avec son mari, traquée par les paparazzis, la jeune femme vient encore de faire sensation dans la capitale française avec sa nouvelle coiffure et un style toujours aussi osée !

Bianca Censori ne cesse de faire débat par ses choix vestimentaires audacieux, et sa dernière apparition à Paris n’a pas dérogé à la règle. Accompagnée comme toujours de son mari Kanye West, elle a été aperçue lors d’une soirée parisienne, arborant une transformation physique avec une nouvelle coiffure rose vif qui a attiré tous les regards sur elle en plus de son look constamment audacieux laissant apparaitre ses formes.

Avec Kanye West, Bianca Censori s’exhibe encore à Paris et prend des risques

Effectivement, la tenue de Censori était, comme à son habitude, on ne peut plus transparente. Un tailleur beige qui laissait peu de place à l’imagination, tant au niveau du haut de son corps que de son arrière-train. Un choix vestimentaire qui, s’il ne surprend plus vraiment ses fans, a tout de même fait jaser les foules lors de son apparition. Certains ont d’ailleurs été étonnés découvrir que le couple voyage en Europe en classe économique lors d’un vol récent en Italie. Étant donné le succès immense de Ye et sa fortune colossale, on aurait plutôt imaginé que les deux tourteaux optent pour un jet privé.

Quoi qu’il en soit, comme lors de ses sorties de ces derniers mois, Bianca Censori continue de faire parler d’elle, et son style vestimentaire unique ne laisse personne indifférent, il est certain qu’elle ne manque jamais d’originalité même si cela en dégoute plus d’un.

Kanye West and his wife Bianca Censori seen in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/Z67hGl6nur — Daily Loud (@DailyLoud) June 19, 2024

Kanye West et Bianca Censori ce soir à Paris pour le show Prototypes pic.twitter.com/cnUUzsuiTA — ALCHIMIST (@alchimistfr) June 19, 2024