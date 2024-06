La beau message d’amour de 50 Cent à Eminem

Entre Eminem et 50 Cent, c’est une amitié indéfectible. Dans le milieu impitoyable du hip-hop, où les rivalités et les clashs sont monnaie courante, l’amitié qui lie Slim Shay et Fifty fait figure d’exception. Voilà plus de 20 ans que les deux rappeurs légendaires partagent une complicité sincère, jalonnée de collaborations musicales mémorables et de souvenirs précieux.

Un duo emblématique du hip-hop et une amitié qui défie le temps !

Ce 19 juin, 50 Cent a partagé sur son compte Instagram une photo générée par l’IA de lui-même aux côtés d’Eminem, accompagnée d’un message célébrant l’importance de l’amitié. “Mes amis sont importants pour moi, j’ai croisé tellement de pigeons que je les apprécie”, a-t-il énoncé avant d’ajouter, “J’ai beaucoup appris sur moi-même au fil des ans. Je n’ai pas besoin de beaucoup d’amis, juste de quelques bons“.

Le lien qui unit les deux artistes est d’autant plus fort que 50 Cent doit en grande partie son succès à Eminem. C’est en effet ce dernier qui l’a présenté à Dr Dre au début des années 2000, lui ouvrant ainsi les portes du succès. L’amitié entre Eminem et 50 Cent pourrait d’ailleurs bien se concrétiser par un nouveau projet musical commun. En effet, Slim Shady a récemment évoqué la possibilité d’une collaboration avec Fifty lors d’une interview sur la radio Shade 45. “On a besoin d’un autre album de 50, vraiment très fort”, a-t-il déclaré en précisant, “Je lui ai dit qu’il avait besoin d’un pu*ain d’album, quoi qu’il veuille de moi, je suis là. Ce serait fou, un album avec lui et moi”.

L’amitié indéfectible d’Eminem et 50 Cent constitue un véritable modèle dans un univers où les relations sont souvent éphémères et superficielles, leur complicité sincère et durable est une source d’inspiration et d’espoir.

Article en lien à découvrir : 50 Cent ridiculise son fils qui se plaint de ne recevoir que 81 000 $ par an