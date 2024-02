Bianca Censori choque à Paris aux côtés de Kanye West et risque la prison

En vacances à Paris, Kanye West prend du bon temps avec sa compagne Bianca Censori dans la capitale française, mais les moindres faits et gestes du couple sont suivis de près par les paparazzis. L’une des récentes sorties du duo fait beaucoup parler, car la jeune femme apparaît comme souvent dans une tenue trop apparente au point d’être répréhensible par la loi.

Après ses passages à Bercy et à la Fashion Week, Kanye West poursuit son séjour parisien, mais pourrait bien quitter la France plutôt que prévu en raison des paparazzis trop intrusifs dans sa vie privée. Ces derniers le suivent partout et le traquent sans relâche, au point de l’agacer de plus en plus. « On veut juste se détendre… » s’est exprimé le rappeur américain, énervé contre les paparazzis, dont l’un d’eux avait récemment subi les conséquences de ses actes avec la prise de son smartphone, avant que l’artiste ne rende finalement suite à une longue discussion. Ce mercredi, Ye a déploré qu’il pourrait bien quitter la capitale dès ce soir en raison des photographes qui le suivent partout, alors que le look de sa femme Bianca Censori fait polémique.

Bianca Censori s’exhibe à Paris et risque gros

Comme en Italie, l’été dernier, Bianca Censori choque avec ses tenues en public et son séjour à Paris n’a pas changé. La tendance est d’afficher ouvertement son corps, même ses parties les plus intimes, comme l’attestent ses dernières sorties avec des habits transparents, en étant entièrement nue en dessous et laissant tout entrevoir sans aucune pudeur. Une attitude obscène qui pourrait lui coûter très cher, car selon la loi, elle risque une amende de 15 000 euros ainsi qu’un an de prison pour exhibition, car son style vestimentaire laisse apparaître ses parties génitales en public, comme le relève le média 20 Minutes.

Des paparazzis ont attrapé en flagrant délit d’exhibitionnisme Bianca Censori à la sortie d’un SUV avec Kanye West à ses côtés, vêtue d’un collant transparent sans aucun sous-vêtement. Les clichés ont dû être censurés pour éviter de heurter les plus jeunes, alors qu’un texte de loi le notifie dans le Code pénal, “l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible”. Lors de ses vacances en Italie, elle avait déjà connu ce type de déboires avec un soutien-gorge transparent en se promenant dans les rues de Florence ou encore à Venise, où le couple a été banni à vie d’une société de bateaux.

🚨 Kanye West annonce qu’il pourrait quitter Paris ce soir à cause des paparazzis qui le suivent partout ! 🇫🇷 « On veut juste se détendre.. » pic.twitter.com/MjDCTF7Smb — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 28, 2024

Bianca Censori zezette à l’air à Paris 😭 pic.twitter.com/QODWCrp4Ns — אווה (@_cocolait) February 28, 2024