Nasdas sur le ring, l’événement finit dans le chaos avec une bagarre générale

Un gala de boxe gâché par une bagarre, l’influenceur Nasdas au cœur de la polémique !

Le journal quotidien L’Indépendant vient de révéler que le gala de boxe UMB Fighting 7, organisé le 22 juin à Perpignan, a été interrompu suite à une bagarre entre invités VIP dont quelques de l’influenceur. La soirée, qui devait promouvoir la boxe et mettre en avant Nasdas, a été gâchée par cet incident. La directrice du palais des expositions a dû faire évacuer la salle et la police municipale est intervenue. Le club organisateur déplore cet incident et s’engage à ne plus organiser d’événements avec la ville.

La participation de Nasdas, un influenceur local, à l’un des combats a enflammé les réseaux, où certains ont réclamé l’interdiction pour l’UMB d’organiser des événements au Parc des expositions après les incidents. Le célèbre Snapchateur est déjà en plein scandale depuis quelques jours suite aux accusations d’arnaque de son concours de révéler sa carte bancaire, s’est retrouvé au centre de cet événement qui a tourné au chaos suite à sa présence sur le ring même s’il n’est pas lié à la bagarre, des vidéos des échauffourées ont circulé sur le web.

Après l’incident, la soirée a pris fin prématurément et tout le public a quitté les lieux dans le calme.

🇫🇷🥊 Le gala de boxe de #Nasdas a été annulé. Une bagarre générale a éclaté dans les tribunes. pic.twitter.com/JoqkiUtkjA — Cerfia (@CerfiaFR) June 22, 2024